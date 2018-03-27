إنريكي رفض ضم جريزمان بسبب نيمار

المواطن - مروة نبيل

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدير الفني السابق لنادي برشلونة لويس إنريكي، رفض فكرة التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطونيو جريزمان، قبل بداية الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي رفض فكرة التعاقد مع جريزمان بسبب اعتماده على البرازيلي نيمار دا سيلفا بجوار الثنائي المتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لم يكن مقتنعًا بضم لاعب رابع كبير؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن رحيل نيمار عن صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية والانضمام إلى باريس سان جيرمان، دفع البلوجرانا للتفكير في ضم جريزمان مُجددًا، ولكن لم يكن التعاقد معه خلال هذه الفترة.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان إلى 200 مليون يورو بشكل مؤقت، بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الأتلتي.

وسينخفض الشرط الجزائي في عقد الفرنسي الدولي جريزمان إلى 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يُسهل انضمامه إلى برشلونة الذي يجد منافسة قوية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :