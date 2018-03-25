إنفوجرافيك.. الخارجية تؤكد ردها على إيران: السعودية يحميها أبناؤها

المواطن - الرياض

جددت وزارة الخارجية التأكيد على أن المملكة لا تحتاج لمن يدافع عنها، فإن “المملكة يحميها الله.. ثم أبناؤها الأبطال”.

وعرضت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أبرز تصريحات الوزير عادل الجبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وكان الجبير استنكر تصريحات وزير خارجية إيران ووصفها بأنها “دائمًا غريبة وغير واقعية”، مؤكدًا أن “إيران جندت الميليشيات في اليمن، وأطلقت صواريخ على السعودية”، ومشددًا “على ضرورة إخراجها من اليمن واحترامها للقواعد الدولية”.

وأضاف وزير الخارجية: “السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء نظام طهران، مشيرًا إلى أن النفوذ الإيراني ووجود الميليشيات التابعة له في سوريا يعرقلان الحل السياسي”.







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