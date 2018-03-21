إنفوجرافيك “المواطن”.. أبرز 5 ملفات اقتصادية خلال زيارة ولي العهد إلى أميركا

المواطن- الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على أبرز الملفات الاقتصادية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا.

وضمن الملفات الاقتصادية، عقد لقاءات مع المستثمرين وفتح سبل شراكة جديدة، وأيضًا التعاون في مجال الترفيه الخاص بدور السينما والفنادق.

وأيضًا بحث الشراكة في مجال التكنولوجيا بالأخص مع الشركات الكبرى مثل أبل ومايكروسوفت.

وضمن الملفات الاقتصادية أيضًا خلال زيارة ولي العهد إلى أميركا، بحث سبل طرح أسهم أرامكو في البورصات الأميركية، بالإضافة إلى الـ20 مليار دولار تعهدات من صندوق الاستثمارات السعودي في أميركا.







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