إنفوجرافيك “المواطن”.. انتهاكات الحوثي تستفز مجلس الأمن

المواطن - الرياض

أدان مجلس الأمن الدولي، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود السعودية، مشيداً في المقابل بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.

واستنكر المجلس بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، مبدياً قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر وديسمبر 2017، اللتين جرى فيهما عمداً تعريض مناطق مدنية للخطر.

ورحب مجلس الأمن بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 بليون دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.

ودعا، في البيان ذاته، الدول الأعضاء إلى القيام فوراً بدفع التبرعات المعلنة غير المسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل، لإعلان التبرعات لليمن، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومات السويد وسويسرا.

كما شجع جميع الدول الأعضاء على توجيه تبرعاتها المعلنة من خلال خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، باعتبار ذلك جزءاً من العمل الدولي المنسق للتصدي للأزمة.







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