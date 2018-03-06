إنفوجرافيك “المواطن”.. بوصلة نشاط ولي العهد بمصر في كل الاتجاهات

المواطن - الرياض

منذ ظهر الاثنين 5 مارس تنوّعت بوصلة نشاط زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في كل الاتجاهات تقريبًا، لتشمل جوانب استثمارية وإستراتيجية وسياحية ودينية وثقافية.

نشاط الاثنين:

عند الظهر اطلاع على سير عدد من المشاريع في الإسماعيلية.

بعد الظهر جولة تفقدية بحرية على محور قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

قبل العصر افتتاح فندق ومنتجع تيوليب الفرسان في الإسماعيلية.

قبل المغرب زيارة مشيخة الأزهر ولقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

بعد المغرب زيارة الكاتدرائية المرقسية ولقاء بابا الأقباط البابا تواضروس الثاني.

حضور عرض مسرحي بعنوان “سلم نفسك” في دار الأوبرا المصرية انتهى قبل منتصف الليل.

لقاء مع الإعلاميين المصريين بعد انتهاء العرض المسرحي.

نشاط الثلاثاء:

افتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر برفقة الرئيس المصري، في أكبر وأوسع عملية ترميم في تاريخه منذ نحو 1000 عام.

أكد خلال الافتتاح أن كل سعودي يتمنى المشاركة في ترميم الجامع الأزهر، معبرًا عن فخره بما قدمته الشركات السعودية من أعمال على مدى 3 سنوات هي عمر مشروع الترميم.

التقى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.

التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، وبحث معه التعاون البرلماني بين المملكة ومصر.







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