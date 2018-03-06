إنفوجرافيك “المواطن”.. بوصلة نشاط ولي العهد بمصر في كل الاتجاهات

إنفوجرافيك “المواطن”.. بوصلة نشاط ولي العهد بمصر في كل الاتجاهات

2018/03/06
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

منذ ظهر الاثنين 5 مارس تنوّعت بوصلة نشاط زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في كل الاتجاهات تقريبًا، لتشمل جوانب استثمارية وإستراتيجية وسياحية ودينية وثقافية.

نشاط الاثنين:

  • عند الظهر اطلاع على سير عدد من المشاريع في الإسماعيلية.

  • بعد الظهر جولة تفقدية بحرية على محور قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

  • قبل العصر افتتاح فندق ومنتجع تيوليب الفرسان في الإسماعيلية.
  • قبل المغرب زيارة مشيخة الأزهر ولقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

  • بعد المغرب زيارة الكاتدرائية المرقسية ولقاء بابا الأقباط البابا تواضروس الثاني.
  • حضور عرض مسرحي بعنوان “سلم نفسك” في دار الأوبرا المصرية انتهى قبل منتصف الليل.
  • لقاء مع الإعلاميين المصريين بعد انتهاء العرض المسرحي.

نشاط الثلاثاء:

  • افتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر برفقة الرئيس المصري، في أكبر وأوسع عملية ترميم في تاريخه منذ نحو 1000 عام.
  • أكد خلال الافتتاح أن كل سعودي يتمنى المشاركة في ترميم الجامع الأزهر، معبرًا عن فخره بما قدمته الشركات السعودية من أعمال على مدى 3 سنوات هي عمر مشروع الترميم.

  • التقى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.

  • التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، وبحث معه التعاون البرلماني بين المملكة ومصر.

 

 

 

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