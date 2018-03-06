إنفوجرافيك “المواطن”.. بوصلة نشاط ولي العهد بمصر في كل الاتجاهات

المواطن - الرياض
منذ ظهر الاثنين 5 مارس تنوّعت بوصلة نشاط زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في كل الاتجاهات تقريبًا، لتشمل جوانب استثمارية وإستراتيجية وسياحية ودينية وثقافية.
نشاط الاثنين:
- عند الظهر اطلاع على سير عدد من المشاريع في الإسماعيلية.
- بعد الظهر جولة تفقدية بحرية على محور قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة.
- قبل العصر افتتاح فندق ومنتجع تيوليب الفرسان في الإسماعيلية.
- قبل المغرب زيارة مشيخة الأزهر ولقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
- بعد المغرب زيارة الكاتدرائية المرقسية ولقاء بابا الأقباط البابا تواضروس الثاني.
- حضور عرض مسرحي بعنوان “سلم نفسك” في دار الأوبرا المصرية انتهى قبل منتصف الليل.
- لقاء مع الإعلاميين المصريين بعد انتهاء العرض المسرحي.
نشاط الثلاثاء:
- افتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر برفقة الرئيس المصري، في أكبر وأوسع عملية ترميم في تاريخه منذ نحو 1000 عام.
- أكد خلال الافتتاح أن كل سعودي يتمنى المشاركة في ترميم الجامع الأزهر، معبرًا عن فخره بما قدمته الشركات السعودية من أعمال على مدى 3 سنوات هي عمر مشروع الترميم.
- التقى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات.
- التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، وبحث معه التعاون البرلماني بين المملكة ومصر.