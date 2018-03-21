إنفوجرافيك “المواطن”.. محطات قادمة في زيارة ولي العهد بعد لقاء ترامب

المواطن- الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على أهم المحطات القادمة في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أميركا، بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب.

وفي يوم 24 مارس، يتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بوسطن.

أما يوم 26 مارس، فيلتقي ولي العهد مع كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، كما يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، ويشارك أيضًا الأمير محمد بن سلمان في منتدى سعودي أميركي لرجال الأعمال.

وبالنسبة إلى يوم 30 مارس، يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، حيث يلتقي المسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأبل، كما يلتقي بالمسؤولين في شركة لوكهيد مارتن لتصنيع الأسلحة.

وأخيرًا يوم 4 أبريل، يزور ولي العهد هيوستن، حيث شركات الصناعات النفطية.







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