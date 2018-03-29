إنفوجرافيك “المواطن”: مسار صواريخ حزب الله من الضاحية الجنوبية وصولًا للحوثيين

المواطن - الرياض

كشف العقيد تركي المالكي عن طريقة تهريب الصواريخ الباليستية إلى الميليشيا الانقلابية في اليمن حيث يبدأ مسار التهريب من الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم يتم نقلها عبر سوريا، إلى إيران ومن ثم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن.

وأوضح المالكي في حوار له مع CNN أن ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.

وأشار متحدث التحالف إلى أن صفقات الأسلحة التي توقعها السعودية هي ضمن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثي العبثية.

وكان المالكي قد كشف في وقت سابق أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية ويجب التعامل معه على هذا الأساس مشيرًا إلى أن الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية على الرياض وغيرها من مدن المملكة تتطابق مع صواريخ إيران الباليسيتة.







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