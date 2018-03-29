إنفوجرافيك “المواطن”.. مشروع الطاقة الشمسية بالأرقام: المملكة تسبق المستقبل

المواطن - الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على خطة الطاقة الشمسية 2030.

ووقع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك الياباني لتأسيس شركة لمشروع الطاقة الشمسية، على مساحة تعادل العاصمة اليابانية طوكيو، ليكون الأكبر في العالم بمجال إنتاج الطاقة الشمسية.

أما الجدول الزمني والقدرة الإنتاجية للمشروع، فسيتم إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بحلول عام 2019، بقدرة 3 جيجا واط و4.2 جيجا واط، مع تطوير الألواح الشمسية في المملكة بحلول عام 2030 بقدرة ما بين 150 جيجا واط و200 جيجا واط.

وبالنسبة إلى تكلفة المشروع فهي بقيمة 200 مليار دولار، ومن المقرر أن يوفر 100 ألف وظيفة في المملكة.

ونتائج المشروع، زيادة الناتج المحلي بحوالي 12 مليار دولار، مع توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي.







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