إنفوجرافيك المواطن.. ولي العهد: إيران ليست منافسًا للسعودية وهذه الأدلة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لا يمكن المقارنة بين المملكة وإيران، لافتًا إلى حق الرياض في تطوير السلاح النووي إذا امتلكته طهران.

وقال ولي العهد في حوار له مع قناة CBS الأميركية، سيذاع في وقت لاحق، إن إيران ليست منافسًا للسعودية فهي ليست من أقوى (5) جيوش في العالم.

وأكد ولي العهد أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، ولهذا فإن إيران بعيدة كل البعد عن مقارنتها بالسعودية.

وأعاد ولي العهد التأكيد على أن خامنئي هو هتلر العصر في الشرق الأوسط لأنه يريد التمدد في المنطقة، ونشر مشروعه وأفكاره على العالم، كما فعل هتلر بالضبط.

وقال ولي العهد: إن الكثير من الدول الأوروبية لم تنتبه لما قام به هتلر حتى فعل ما فعله في العالم، وأنا لا أريد أن يحدث هذا الأمر في الشرق الأوسط.







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