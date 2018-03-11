إنفوجرافيك “المواطن”.. 6 أيام من النتائج لزيارة ولي العهد إلى مصر وبريطانيا

المواطن- الرياض

شهدت زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر والمملكة المتحدة العديد من النتائج السياسية والاقتصادية والثقافية، لتؤسس 6 أيام هي عمر الزيارتين لمستقبل أكثر تميزًا في العلاقات السعودية المصرية والبريطانية.

وبين إنفوجرافيك “المواطن” النتائج المميزة لزيارة ولي العهد إلى مصر وبريطانيا، ففي مصر تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما شهدت الزيارة جولات عديدة للأمير محمد بن سلمان إلى أنفاق قناة السويس الجديدة في الإسماعيلية وافتتاح منتجع الفرسان وأيضًا زيارة شيخ الأزهر في المشيخة وبعدها مباشرة زيارة بابا الأقباط في الكاتدرائية، وحضور مسرحية بعنوان “سلّم نفسك” في دار الأوبرا المصرية.

وبالنسبة إلى زيارة ولي العهد إلى بريطانيا، فشهدت احتفاء ملكة بريطانيا بالأمير محمد بن سلمان في قصر باكنجهام، ولقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقر “10 دواننج ستريت”، وإطلاق مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني.

كما تم افتتاح الأيام الثقافية في لندن، وإقامة مأدبة عشاء من جانب أمير ويلز لولي العهد، وأيضًا إطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني.

كما شهدت الزيارة استثمار صندوق الاستثمارات السعودي لـ400 مليون دولار في شركة ماجيك ليب، وتوقيع 4 مذكرات لشركة أرامكو في منتدى الرؤساء التنفيذيين، والعديد من النقاط الأخرى التي سلطت عليه إنفوجرافيك “المواطن” الضوء.







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