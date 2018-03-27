إنفوجرافيك “المواطن”.. 6 اتفاقيات صحية خلال زيارة ولي العهد إلى أمريكا

المواطن - الرياض

كان للقطاع الصحي نصيب الأسد في الاستثمارات خلال زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى أميركا.

وسلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على 6 اتفاقيات وقعتها المملكة خلال الزيارة، منها شراكة مع شركة Medtronic باستثمار يصل إلى 750 مليون دولار، بهدف إدارة مراكز السمنة والسكر وماركز القلب.

كما تم توقيع شركة مع جنرال إلكتريل باستثمار يبلغ مليار دولار لتطوير إدارة مركز التصوير الإشعاعي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وهو ما سيخلق 185 وظيفة في عام 2020.

وأيضًا، وقعت المملكة مذكرتي تفاهم بين التجمعات الصناعية وجنرال إلكتريك باستثمارات تصل إلى 825 مليون ريال، بهدف تطوير قدرات المملكة في مجال الأدوية البيولوجية.

ووقعت أيضًا مذكرة تفاهم بين شركة العليان وشركة “سيلكت ميديكال”، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وجنرال إلكتريك بحجم استثمار مليار دولار، وأخيرًا مذكرة تفاهم بين KACST وجنرال إلكتريك.







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