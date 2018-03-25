إنفوجرافيك “المواطن”.. 7 أرقام هامة في زيارة ولي العهد إلى أميركا

إنفوجرافيك “المواطن”.. 7 أرقام هامة في زيارة ولي العهد إلى أميركا

2018/03/25
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
2005
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المواطن- الرياض

7 أرقام هامة سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء عليها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا.

88.3 مليار ريال هي حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الزراعة والبيئة والمياه.

33 مليار ريال عائدات الشركاة في قطاع الشؤون البلدية.

43 مليار ريال إيرادات الشراكة في قطاع الطاقة.

13 مليار ريال الشراكة في قطاع الصحة.

2 مليار ريال تحققه الشراكة في قطاع التعليم.

20 ساعة عمل متواصلة يوميًّا.

5 ملفات هامة يتم مناقشتها خلال الزيارة هي السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة وقطاع الترفيه.

 

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