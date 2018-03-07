إنفوجرافيك المواطن.. 8 نقاط مهمة تضمنها بيان الرياض – القاهرة التاريخي

المواطن - القاهرة

صدر، مساء أمس الثلاثاء، بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.

وتضمن البيان مجموعة من النقاط الهامة، ومنها:

الاتفاق على التصدي لخطر التطرف والإرهاب وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة

التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية

بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك

تعزيز التعاون السعودي المصري يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي

دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية

إدانة إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة

أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

التأكيد على مبادئ حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول

جاء ذلك في ختام الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والتي التقى خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وعلماء الدين.

وتضمنت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات، والتي من شأنها توطيد العلاقات بين الرياض والقاهرة في شتى المجالات.







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