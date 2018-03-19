إنفوجرافيك.. كيف أربكت زيارة ولي العهد المرتقبة إلى واشنطن الإعلام القطري والإيراني؟

المواطن- الرياض

لم ينشغل الإعلامان الإيراني والقطري بشيء من قبل كانشغالهما بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وركز الإعلام الإيراني والقطري على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول إيران، وأيضًا زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء التركيز الإيراني والقطري عن طريق تبادل الأدوار في الدفاع عن بعضهما البعض، ومحاولة التقليل من نتائج زيارة ولي العهد المرتقبة إلى واشنطن، وأيضًا تناغم الطرح في انتقاد مسعى المملكة لامتلاك سلاح نووي.

وحاول الإعلام الإيراني والقطري أيضًا بث الشائعات حول أجندة المملكة وإقحام الأزمة الخليجية فيها.







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