إنفوجرافيك.. 6 نقاط تلخص لك تمويل البناء الذاتي

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف الصندوق العقاري 6 تفاصيل حول تمويل البناء الذاتي.

وأكد الصندوق العقاري في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن بناء المنزل مع تمويل البناء الذاتي بقرض عقاري على دفعات يصل إلى 500 ألف ريال.

وبالنسبة إلى تفاصيل تمويل البناء الذاتي، فهو خاص بالمسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، فيما تُحسب الدفعات بناء على مراحل الإنجاز والقدرة الائتمانية.

أما مبلغ القرض العقاري فهو مدعوم الأرباح ويصل إلى 500 ألف ريال، فيما يغطي الصندوق 100% من الأرباح التمويلية لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال أو أقل (أساسي + بدل السكن).

ويمكن حساب الدعم لمن دخلهم الشهري أعلى من 14 ألف ريال من خلال حاسبة الدعم على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأخيرًا يأتي تمويل البناء الذاتي بالتعاون مع البنوك والشركات والتمويلية المشاركة.







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