إنفوجرافيك.. 8 نصائح مهمة عند هطول الأمطار

المواطن- عبدالرحمن دياب

قدم الدفاع المدني عدة نصائح يجب الأخذ بها عند هطول الأمطار.

وأوضح المدني في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يجب المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما أن الأمطار الغزيرة وجريان المياه قد يؤدي إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطرق فيجب الحذر عند القيادة.

كما شدد المدني على ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه، لأن عادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار، وأيضًا يجب اتباع مسارات الطرق المستخدمة قدر الإمكان.

وطالب المدني بعدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد يداهم العابر المياه ويزداد تدفقها، وقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسورًا فيجب الحذر.

وأوضح إنفوجرافيك المدني أنه يجب عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون خطورة الوضع، ويجب الحذر أيضًا من النظر لمجري السيل لأنه قد يسبب الدوار مما يؤدي إلى السقوط.

وقبل قليل، هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض.

وفي سياق متصل، حذر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار ​هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في الرياض.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم.







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