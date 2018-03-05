إنقاذ زوجين احتجزا على جزيرة نائية بأعجوبة

المواطن - متابعة

حطمت الأمواج العاتية قارب زوجين أثناء رحلة صيد لهما بالقرب من جزر بيرسي الأسترالية ليل الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى احتجازهما على إحدى الجزر النائية.

وقد لجأ الزوجان إلى الجزيرة بعد أن ضربت الشاطئ سلسلة من العواصف أدت إلى تحطم القارب وإصابتهما برضوض في مختلف أنحاء جسديهما.

ولحسن الحظ تمكن الزوجان من التخييم بين الشجيرات بالقرب من الشاطئ لقضاء الليلة. وفي الصباح قرر الزوجان كتابة كلمة ” النجدة” على الرمال لإثارة انتباه فرق الإنقاذ.

وقال رجال الإنقاذ بأنهم كانوا يقومون بجولة روتينية على متن طائرة مروحية على بعد 20 كيلومتراً من الجزيرة، قبل أن يقتربوا منها ويشاهدوا العبارة الضخمة على الرمال.

وقد تم انتشال الزوجين بعدما احتُجزا لمدة تجاوزت 8 ساعات على الجزيرة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر من شاطئ ماكاي، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.







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