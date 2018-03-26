إنها لحظة هزيمة الإرهاب .. شاهد كلمة أمير مكة في حفل جائزة الملك فيصل

المواطن- الرياض

ألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، كلمة مؤثرة خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية.

ويرعى الملك سلمان، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين، بالرياض.

وقال الفيصل في نص كلمته:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتمِ الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

سيدي خادمَ الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله

أصحاب السمو.. والمعالي.. والسعادة..

أيها الفائزون بجائزة الملك فيصل لهذا العام..

الإخوة والأخوات..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أربعون عامًا وجائزة

ومائتان وثمانية وخمسون فائزًا وفائزة..

وملك عظيم..

وعظيم مملكة..

كسبنا بحكمة العقل كل معركة..

إنها لحظة هزيمة الإرهاب

بفكر وثقافة وخطاب

نرفع اليوم للعلم راية

ونكتب للتاريخ رواية

من مهد رسول الهداية

أيها الفائزون المكرمون

أيها الباذلون المميزون

خدمتم الإنسانية

وأسعدتم البشرية

فباسم الملك القوي الأمين

وعن السعودية والسعوديين

ومن جزيرة العرب وقبلة المسلمين

نقول لكم: شكرًا

والسلام

خالد الفيصل

وكان الفيصل قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ40 لهذا العام 1439هـ- 2018م، في فروعها الخمسة، حيث حصل خمسة علماء من ثلاث قارات على جائزة الملك فيصل العالمية.

وفاز الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا بجائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس بجائزة اللغة العربية والأدب، فيما فاز الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأميركية بجائزة الطب، والدكتور جون بول من بريطانيا بجائزة العلوم.







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