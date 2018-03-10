إيداع الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن خلال ساعات

المواطن- الرياض

يترقب السعوديون خلال ساعات إيداع الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن في حساباتهم، وذلك يوم غد الأحد 11 مارس.

ووجَّه حساب المواطن، اليوم السبت، مبالغ دعم المستحقين بحساب المواطن، إلى حسابات المستفيدين من الدفعة الرابعة، والتي من المقرر أن يتم إيداعها غدًا الأحد، حيث يمكن مشاهدة المبلغ المودع في حساب المستفيد بعد الدخول لحسابه، ومن ثم الضغط على خانة حالة الدفعات وتقديم شكوى ثم الدفعات السابقة.

وتشمل الدفعة الجديدة، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

وكان حساب المواطن قد نبَّه مستحقي الدعم، اليوم، بأنَّ غدًا (الأحد) هو الموعد الأخير للتسجيل في الدفعة الخامسة من البرنامج.

أكد حساب المواطن أنه سيتم لأول مرة خلال الدفعة الحالية المقررة يوم غد الأحد 11 مارس، إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم.

ولفت حساب المواطن عبر “تويتر” إلى أن المستفيدين سيصلهم رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دفعة.







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