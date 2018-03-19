إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لـ 920 ألف مستفيد

المواطن - واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، كما تضمنت بدل غلاء المعيشة، إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت ملياراً وتسعمائة مليون ريال تقريبًا، مبيناً أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 920.809 مستفيدين، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وتفصيلًا، بلغت المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.309 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 183 مليون ريال، بينما تم صرف 96 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 312 مليون ريال بدل غلاء معيشة.







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