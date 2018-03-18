إيران واليمن.. دعم متواصل للحوثيين لترتيب ‏أوضاعهم القتالية

المواطن - متابعة

كشف جهاز الاستخبارات العسكري اليمني، عن قيام خبير ‏إيراني يحمل ‏جنسيةً أوروبيةً بمساعدة ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية على وضع خطط ‏عسكرية ‏تحافظ على جبهاتها من الانهيار خاصة في ‏محافظة صعدة.‏

وقال مصدر استخباري، في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية، إن الخبير الإيراني قدم خطة ‏تتضمن إعادة هيكلة ‏الميليشيا على الأرض وإعادة ترتيب تموضعها.‏

وأضاف المصدر، أن الميليشيا الحوثية بدأت بالفعل في تشكيل ‏5 ‏مجاميع متحركة انتقتهم من ‏عناصرها من مختلف جبهات القتال.‏

معارك البيضاء

ميدانياً نفَّذ الجيش اليمني والمقاومة، أمس السبت، عملية عسكرية ليلية واسعة لتحرير ما تبقى من جبال الظهر المتصلة بمنطقة فضحة من جهة مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، والتي حققوا فيها تقدما ميدانيا بعد استعادة جبل باعرف والبير وأجزاء كبيرة من جبال الظهر، لتبقى الفروع البسيطة التي تختبئ فيها الميليشيات الحوثية.

وأفاد مصدر عسكري أنه تم أَسْر أكثر من 12 عنصراً حوثياً، ومصرع العشرات منهم، ولا زالت باقي الجثث متناثرة على سفوح جبال الظهر.

فيما استمرت مقاتلات التحالف استهدافها لمركبات وآليات عسكرية ومواقع للحوثيين في جبل القرحى وما حولها، مع استمرار الجيش والمقاومة في التقدم لتحرير منطقة فضحة في مديرية الملاجم، وبتحريرها سيتم قطع خطوط الإمداد على المليشيا في عقبة القنذع وأيضاً منطقة فضحة، وبذلك يصبح الجيش والمقاومة قد استعاد 50%من مديرية الملاجم.

إحباط تهريب أسلحة

كما تمكنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف، صباح أمس السبت، من ضبط شحنة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء.

وقال مصدر أمني: “إن الشحنة التي ضبطتها قوات الأمن بنقطة السلمات تتضمن أسلحة وذخائر وقذائف طويلة المدى إلى جانب عشرات الكراتين من أجهزة الاتصالات العسكرية اللاسلكية نوع ” WALKY TALKY VHF”، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بُعد وأجهزة باعث للإشارة.

يأتي ذلك، بعد أيام من ضبط قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب شحنة أسلحة وذخائر مماثلة كانت في طريقها للميليشيات الحوثية بصنعاء، وكانت مخفية بطريقة بالغة التعقيد.







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