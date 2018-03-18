إيكاردي يزين خماسية الإنتر في شباك سامبدوريا بالدوري الإيطالي

المواطن – متابعة

اكتسح فريق إنتر ميلان مضيفه سامبدوريا بخمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المباراة تألق الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف من إجمالي الأهداف التي سجلها فريقه.

وحسم الإنتر اللقاء في شوطه الأول بإحرازه أربعة أهداف عبر الكرواتي إيفان بيريسيتش، والأرجنتيني ماورو إيكاردي “هاتريك” في الدقائق 26 و30 و31 و44.

ومع حلول الدقيقة 51 أحرز إيكاردي الهدف الرابع له والخامس لفريقه، لينتزع الإنتر ثلاث نقاط خارج الديار.

وارتفع رصيد الإنتر إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 75 نقطة.







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