ابن دغر: حل واحد لإحلال السلام في اليمن

المواطن- واس

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن ‏الحل الوحيد والمتاح لإحلال السلام في بلاده يكمن ‏في ‏تراجع ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران عن ‏انقلابها وبالطريقة التي تحبذها سياسيًّا أو عسكريًّا.‏

وقال خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض القائم ‏بأعمال السفير الصيني لدى اليمن ‏جين هوي: إن ‏الحكومة الشرعية حريصة على السلام وحقن الدماء؛ ‏وفقًا للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها محليًّا والمؤيدة ‏دوليًّا، وليس السلام الذي تريده ميليشيا الحوثي بفرض ‏الأمر ‏الواقع والاحتفاظ بسلاح الدولة المنهوب ‏والمهرب إليها من داعميها واستمرارها في ‏السيطرة ‏على صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت ‏سيطرتها وتعاني الأمرَّيْن من القمع ‏والانتهاكات.

وتعهد رئيس الوزراء اليمني بعدم التفريط في النظام ‏الجمهوري لبلاده والوحدة باعتبارها قضايا ‏مصيرية، ‏معربًا عن تقديره للموقف الصيني المشرف إلى جانب ‏الشرعية اليمنية في مواجهة ‏الانقلاب ودعمها لتطلعات ‏اليمنيين في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة ‏مؤسسات الدولة.

وأشار ابن دغر- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- ‏إلى أن الحكومة تعول كثيرًا على الدور ‏المحوري ‏للصين في الإسهام الفاعل بمرحلة ما بعد ‏الحرب لإعادة الإعمار والاستثمار وتقوية ‏أواصر ‏الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية ‏القائمة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، مضيفًا أن ‏مجالات التعاون بين اليمن والصين كثيرة وليس ‏لها ‏حدود.

ومن جهته، أعرب المسؤول الصيني عن حرص بلاده ‏الشديد على تمتين وتقوية العلاقات ‏المشتركة مع اليمن ‏في مختلف المجالات، والتي وصفها بالمتينة ‏والمتميزة لبلاده بالحكومة الشرعية اليمنية وجهودها ‏في تحقيق الأمن ‏والاستقرار.







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