اتجاه لإبقاء براون مع الزعيم لنهاية الموسم

المواطن – عبدالناصر سيد

يبدو أن مجلس إدارة نادي الهلال في طريقه للإبقاء على الأرجنتيني خوان براون في منصبه؛ كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

ورغم أن الجماهير كانت تضع آمالًا كبيرة على مسؤولي الهلال في محاولة إقالة براون لسوء النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا، إلا أن الأنباء تشير إلى نية النادي في الإبقاء عليه لنهاية الموسم.

وتخشى الجماهير أن يؤثر قرار مسؤولي النادي بالسلب في إمكانية منافسة الفريق على لقب دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي، خاصة وأنه سيكون أمام موقعة هامة أمام الأهلي الشهر المقبل في مباراة الحسم للقب المسابقة.

ويأمل مسؤولو الزعيم في أن يكون قرارهم بالإبقاء على براون في مصلحة الفريق، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الفريق الكروي وعدم زعزعته في الفترة الحالية، خاصة وأن الأيام المقبلة ستشهد مواجهة استثنائية أمام خصم عنيد بحجم الأهلي.

ووعد مسؤولو الهلال الجماهير بالبحث عن مدير فني عالمي يكون قادرًا على قيادة الفريق لتحقيق البطولات والألقاب في الموسم الكروي الجديد.

يُذكر أن المدرب الأرجنتيني براون، أشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلفًا لمواطنه رامون دياز، والذي أقيل الشهر الماضي بسبب تراجع مستويات ونتائج الهلال.

ويتصدر الهلال ترتيب الموسم الحالي للدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده الأهلي.







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