اتحاد الكرة يوضح موقفه حول تأجيل مباراة الأهلي والفيصلي

المواطن - محمد سمعة

وضح الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه حول طلب النادي الأهلي تأجيل مباراته أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر بيانًا أوضح فيه بعض النقاط حول طلب تأجيل مباراة الأهلي أمام الفيصلي.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأهلي والهلال وذلك لمعرفة مواعيد باقي المباريات الموسم من الجولة ال21 حتى ال26 في بطولة الدوري السعودي وذلك بعد إجراء قرعة كأس الملك في شهر ديسمبر الماضي وبعد ظهور نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لعام 2018.

كما تعرف اتحاد الكرة من ممثلي ناديي الأهلي والهلال على مواعيد مباريات الفريقين في البطولة الآسيوية علمًا بوجود طارق الكيال كنائب لرئيس النادي الأهلي.

كما تلقى اتحاد الكرة من النادي الأهلي خطابا رسميا حول مواعيد مباريات الراقي الآسيوية حيث على هذا الأساس تم تحديد موعد 30 مارس موعدًا لمباراة نصف النهائي ضد الفيصلي.

كما أكد اتحاد الكرة أن لجنة المسابقات وضعت مواعيد الجولات من 21 إلى 26 من الدوري السعودي وكذلك مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك بعد معرفتهم بمواعيد مباريات الأهلي والهلال الآسيوية.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أنه يسعى دائمًا للتعاون مع جميع الأندية بما يتناسب مع مشاركتها الخارجية والآسيوية.







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