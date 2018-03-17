اتحاد الكرة يُوجه هذه الرسالة إلى الأندية السعودية

المواطن - الرياض

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري المحترفين وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بضرورة الالتزام بالقواعد واحترام القواعد المبرمة مع اللاعبين.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على “تويتر” أنه في حال عدم احترام الأندية السعودية لتعاقداتها مع اللاعبين، فذلك قد يعرضها إلى عقوبات بمنع تسجيل اللاعبين، سواء من المملكة أو خارج المملكة.

كما دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية إلى ضرورة تسديد الأندية المستحقات المالية للاعبين في الوقت المتفق عليه، بجانب تجنب الوقوع في نزاعات تعاقدية تؤدي لعقوبات رياضية أو مالية.

يذكر أن اتحاد الكرة سيقيم ورشة عمل لأندية الدوري السعودي للمحترفين ولأندية دوري الأمير محمد بن سلمان يوم 25 مارس الجاري في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.







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