اتحاد بن قردان التونسي يودّع الكونفيدرالية الإفريقية

المواطن – متابعة

ودّع فريق اتحاد بن قردان التونسي منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكونفيدرالية.

وتغلب الفريق على ضيفه كارا برازافيل الكونجولي بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ 32 الأول من المسابقة.

وجاء خروج ممثل الكرة التونسية من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بهزيمته بثلاثية نظيفة.

ودخل الفريق مهاجمًا منذ أول دقيقة لإحراز هدف مبكر يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 عبر باتريك لوا لوا.

وضاعف النتيجة خالد يحيى في الدقيقة 58، لكن كارا برازافيل، قتل المباراة بهدف في الدقيقة 72، عن طريق لوبومبا.

وأضاف صابر الهمامي هدفًا ثالثًا في الدقيقة 83 للفريق التونسي ليودّع فعاليات البطولة.







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