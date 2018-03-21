اتحاد فلسطين لكرة القدم يشكر نظيره السعودي

المواطن - الرياض

حرص اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على توجيه الشكر لنظيره الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد للسعودي لكرة القدم على تويتر أن اللواء جبريل الرجوب توجه بالشكر للدكتور عادل عزت وذلك بسبب الحفاوة والتي وجدها منتخب فلسطين الأول لكرة القدم خلال معسكره الذي أقيم في المملكة.

وكان المنتخب الفلسطيني أقام معسكره في مدينة الطائف وذلك قبل مواجهة منتخب البحرين في العاصمة المنامة في شهر مارس الحالي.

ويسعى منتخب فلسطين للتألق أمام منتخب البحرين وتحقيق نتيجة إيجابية وذلك قبل مواجهة منتخب سلطنة عمان في تصفيات كأس الأمم الآسيوية عام 2019 والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.







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