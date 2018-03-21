اجتماع مرتقب بين ولي العهد وبوينغ.. وهذه الصفقة المتوقعة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

يلتقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمسؤولين رفيعي المستوى من شركة بوينغ بالولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، وهو اللقاء الذي من المتوقع أن يشهد اتفاقًا بمليارات الدولارات بين المملكة والشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًّا لها.

لقاءات رفيعة المستوى مع بوينغ:

ووفقًا لما أكدته شبكة فوكس بيزنس الأميركية، فإن اللقاء سيأتي في إطار التعاون التجاري والاتفاقات مختلفة المجالات التي من المتوقع أن تشهدها زيارة ولي العهد على مدار أسبوعين.

وأشارت شبكة فوكس بيزنس إلى أن الجلسة التي ستجمع ولي العهد بمسؤولي بوينغ ستكون بعد لقاء حضره مع وفد من الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض غاري كوهين ومستشار الرئيس جاريد كوشنر.

طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض:

وفي السياق ذاته، أكدت شبكة CNBC الأميركية أن طائرات تشينوك CH-47F الشهيرة، والتي تعد إحدى أهم الطائرات الهليكوبتر متعددة المهام، والتي يستخدمها الجيش الأميركي، بالإضافة إلى قوات الدفاع الدولية، وتكون في الغالب مهمتها الأولى هي نقل القوات والمعدات والوقود.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات ذات الصلة والتدريب والدعم 3.51 مليار دولار، وسيكون المقاولون الرئيسيون شركة بوينغ للطائرات العسكرية في ريدلي بارك بولاية بنسلفانيا وهانيويل أيروسبيس في فينيكس.

وفي عهد الرئيس الأميركي الحالي، توصلت بوينغ إلى عدة صفقات ناجحة مع دول أجنبية، بما في ذلك صفقة مع النرويج تتضمن شراء خمس طائرات P-8A Poseidon، وهي مشتقة من الجيل التالي لطائرات بوينغ 737-800، وهي تستخدم في الحرب الطويلة المدى المضادة للغواصات والحرب السطحية، فضلًا عن مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى توقيعها اتفاقيات مع الخطوط الجوية السنغافورية والماليزية.







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