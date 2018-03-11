احتفالًا بعودة ولي العهد بعد زيارة مصر وبريطانيا .. #انور_الوطن_بقدومك_يامحمد

المواطن - الرياض

بعد زيارة ناجحة قام بها ولي العهد إلى مصر وبريطانيا، عاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن، وفي استقباله عدد من المسؤولين.

واحتفالًا بعودة ولي العهد لأرض الوطن تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالحدث مدشنين وسم “انور الوطن بقدومك يامحمد”، والذي جاء ضمن القائمة الأكثر تداولًا داخل المملكة.

وعبر النشطاء عبر الوسم عن مدى سعادتهم بالزيارات التي قام بها للقاهرة ولندن، بناء على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت في الوسم كلمات الترحيب والسعادة بقدوم الأمير محمد بن سلمان وعودته إلى أرض الوطن، وعلى طريقتهم الخاصة عبر آخرون عن مدى فرحتهم بعودة ولي العهد من خلال كتابة أبيات شعرية تحمل أسمى معاني التقدير والحب لمحمد بن سلمان، وتقديرهم للجهود التي يقوم بها من أجل الوطن.

وكتب أحد النشطاء: “يا مرحبًا بك عد وبل الغمامة”، فيما قال آخر: “الحمد لله على السلامة والله يحفظك في حلك وترحالك يا ولي العهد يا فخر الوطن”.

ومن بين جمل الترحيب بولي العهد، والتي تفاعل معها النشطاء عبر الوسم “نورت الدار بقدوم ولي العهد أمير العزم”، و”يا هلا وغلا عداد النجوم وأمطار الغيوم”.

جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عاد، اليوم إلى الرياض، بعد زيارتين قام بهما لجمهورية مصر العربية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في استقبال ولي العهد في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.







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