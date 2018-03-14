اختتام سواعد التطوع الثالث بتكريم الفائزين بأكثر من 50 ألف ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اختتم، مساء أمس، مشروع سواعد التطوع التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الموظفين ومدينة سلطان، تحت رعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن حمد المري.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم تلا ذلك كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحي الموظفين ومدينة سلطان الدكتور حسن آل سلمان قدم فيها الشكر الجزيل لأمير منطقة عسير على دعمه المتواصل وحرصه على المشاريع التطوعية في المنطقة.

ووجه كلمة شكر لراعي الحفل على ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود واضحة وملموسة في خدمة المتطوعين، ثم كلمة لحسين المري أوضح فيها أن من مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رفع نسب التطوع لما فيها من أهمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للوطن.

وعقب ذلك، كلمة مدير فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بعسير الدكتور عايض القحطاني، حيث بين أن فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمنطقة عسير هو الداعم الرئيسي لهذا المشروع، تلا ذلك فيلم وثائقي بعنوان (بذرة التطوع) ثم فقرات التكريم، وقد جاء التكريم على النحو التالي:

حصل المركز الأول من الفرق الشبابية على وسام التطوع وجائزة مالية قدرها 15 ألف ريال، والمركز الثاني على مبلغ 12 ألف ريال، والمركز الثالث 8 آلاف ريال.

وحصل المركز الأول من الفرق النسائية على وسام التطوع وجائزة مالية 15 ألف ريال، والمركز الثاني 10 آلاف ريال، أما المركز الثالث فحصل على 5 آلاف ريال.

وحصلت جميع الفرق المشاركة في المشروع من شباب وفتيات على جائزة مالية قدرها 3 آلاف ريال، وتم تكريم الإعلاميين المشاركين وتقديم درع لراعي الحفل والداعم للمشروع.







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