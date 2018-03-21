ارتفاع أسعار الذهب ترقباً لاجتماع الفيدرالي الأميركي

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأميركي المقرر في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، والمتوقع على نطاق واسع أن يقوم فيه البنك برفع مستويات الفائدة، مع الإشارة إلى الوتيرة المستقبلية المتبعة بشأن السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.21% ليتداول قرابة مستويات 89.82، وهو الأمر الذي أدى بالتأثير الإيجابي على عقود الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهم، وعليه ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.18% لتتداول قرابة مستويات 1,314.40 دولار للأوقية.

ومع التوقعات الشبه مؤكدة برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية، اليوم، سيكون الاهتمام الأكبر اليوم بالنظر إلى وجود أي تعليقات بشأن السياسة المستقبلية المتبعة والتي ستحدد مسار الدولار الأميركي وبالتالي ستؤثر على السلع عمومًا وخاصة المعدن الأصفر.

الجدير بالذكر أنه بمجرد وجود توقعات باحتمالية رفع الفائدة بما يتراوح بين 3 أو 4 مرات هذا العام، تراجعت عقود الذهب بنسبة 4% من أعلى مستويات سجلتها منذ عام ونصف في يناير، نظرًا لأن ارتفاع مستويات الفائدة في أميركا يؤدي بدوره إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر.







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