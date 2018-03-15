ارتفاع أسعار النفط بعد تعاملات متقلبة

المواطن- متابعة

صعدت أسعار النفط 0.4% في تعاملات متقلبة بعد تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن مع هبوط كبير في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبينت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في أميركا قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 5 ملايين برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية من أواخر يناير كانون الثاني، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، لكن مخزونات الوقود سجلت هبوطًا أكبر من المتوقع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتًا، أو 0.39 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 64.89 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس أيضًا 25 سنتًا، أو 0.41 بالمائة، إلى 60.96 دولار للبرميل.







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