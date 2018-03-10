ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل بانتعاش السوق

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط حوالي دولارين خلال الساعات الماضية، متعافية من جلستين من الخسائر، مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، بينما تزايد تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعاً مزمعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.88 دولار، أو 2.96%، لتبلغ عند التسوية 65.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار، أو 3.19%، لتغلق عند 62.04 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بعد أن مُنيا بخسائر الأسبوع الماضي.







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