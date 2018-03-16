ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 99.3 مليون برميل يوميا خلال 2018

المواطن - متابعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي ومع ذلك ستواصل الإمدادات النمو بوتيرة أسرع.

ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 97.8 مليون برميل يوميا في 2017.

وقالت الوكالة، إن زيادة مخزونات يناير، 18 مليون برميل فوق مستوى ديسمبر كانون الأول تقترب من نصف حجم الزيادة المشهودة عادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت الوكالة إلى أن فنزويلا، خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 بالمائة في عامين إلى مستويات متدنية لم تشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات.

وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك – ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017 وحتى نهاية 2018.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 59.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام.







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