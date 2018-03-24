ارتفاع ضحايا هجوم فرنسا الإرهابي إلى 4 قتلى

المواطن - متابعة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، صباح اليوم، وفاة رجل شرطة، كان قد أصيب في هجوم إرهابي وقع جنوب فرنسا أمس؛ ليرتفع عدد القتلى في الهجوم إلى أربعة.

وقال كولومب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن رجل الشرطة (45 عاماً)، وهو من قوات الدرك، بادل نفسه كرهينة مقابل إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين كانوا محتجزين في أحد المتاجر الكبرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق بأن الشرطي “أنقذ حياة أشخاص وشرف بلده”. وكان تاجر مخدرات صغير، يبدو أنه تحول إلى إرهابي، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم وقع جنوب فرنسا أمس الجمعة، قبل أن تقتله الشرطة بعد حصار استمر ساعات. وأصيب خمسة أشخاص آخرين في الهجوم ذاته.







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