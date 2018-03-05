استئصال ورم بالغدة النخامية بقاع جمجمة مريض في مركزي عسير

المواطن - واس

أجرى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي, عملية استئصال ورم بالغدة النخامية بقاع الجمجمة مؤثر على عصب الإبصار وقاع الجمجمة وذلك بتقنية المناظير لمريض يبلغ من العمر 60 عاماً كان يعاني من صداع مزمن لفترة طويلة، وازداد عليه في آخر ستة أشهر، حيث تدهورت حالته الصحية قبل دخوله المستشفى بعدة أيام وأصبح يعاني من ضعف وزغللة البصر في العين اليمنى وشلل في العصب السابع من الجهة اليسرى.

وبإجراء الفحص السريري والرنين المغناطيسي تبين أنه يعاني من ورم بالغدة النخامية بقاع الجمجمة مؤثر على عصب الأبصار وقاع الجمجمة, وتم استئصال الورم باستخدام تقنية المناظير عن طريق الدخول المباشر للجيب الأنفي الإسفيني، وبعد العملية تحسن الصداع تماماً، وبدأت أعراض البصر وشلل عصب الوجه تدريجياً في التحسن وتم متابعة المريض بانتظام خلال الفترة الماضية وهو بحالة طبيعية وعاد له الإبصار وعصب الوجه واختفى الصداع ولله الحمد، كما تم إجراء إعادة للرنين المغناطيسي توضح من خلالها سلامة منطقة العملية وعدم وجود أي تورم.

يذكر أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار 1822 سريراً خلال العام 2017 م؛ ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة 43657 سريراً بدلاً من 41835 سريراً وذلك في إطار جهودها لزيادة استيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الانتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى، حيث قامت الصحة بافتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة.

وفي تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها للعام 2017م, تمت زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من 44% إلى 55%‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد 112095 جراحة وذلك خلال العام 2017م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الانتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد.







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