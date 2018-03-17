استبعاد مشجعين ارتدوا ثياب النوم في مدرجات الهلال والقادسية

المواطن- الرياض

استبعدت إدارة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، مشجعين كانوا يرتدون “ثياب النوم” في مدرجات الملعب قبل بداية مباراة الهلال والقادسية أمس الجمعة.

والمباراة كانت ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقرار استبعاد المشجعين يأتي تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة، التي أصدرت قرارًا بعدم السماح لأي مشجع بدخول الملاعب، إذا كان يرتدي ملابس غير لائقة.

ومن جانبهم، استجاب المبعدون لقرار إدارة الملعب، وغادروا المدرجات، وهو ما لم يتطلب تدخل رجال الأمن الذين كانوا يراقبون الوضع من بعيد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :