استبعاد 5 لاعبين من معسكر الأخضر الأولمبي لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، استبعاد اللاعبين راكان الشملان وسلمان السعيد وعبدالله مجرشي وفيصل أبو بكر وهارون كامارا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر أن الجهاز الطبي في الأخضر الأولمبي أفاد بإصابة اللاعب راكان الشملان بقطع في الرباط الصليبي، كما تعرض اللاعب سلمان السعيد لقطع في الرباط الصليبي خلال حصة التدريب للأخضر الأولمبي.

كما تم استبعاد اللاعب عبدالله مجرشي؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية للساق مع النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

وتم استبعاد اللاعبين فيصل أبو بكر وهارون كامارا؛ لأسباب فنية من قبل المدرب سعد الشهري.

وقرر المدرب الشهري استدعاء كلٍّ من زيد البواردي ومتعب البناقي من نادي النصر واستدعاء اللاعب نواف الحبشي من نادي الشباب وفيصل دارسي من النادي الأهلي.

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في منتصف شهر أغسطس المقبل.







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