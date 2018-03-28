استخراج نصف سكين من وجه شاب في الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نجح فريق جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف في استخراج نصف سكين حادة من وجه شاب عشريني.

وكان الشاب قد وصل في حالة طارئة، إلى قسم الطوارئ ، حيث تم الكشف عليه واتضح أنه مصاب بجرح قطعي في الجهة اليمنى من فروة الرأس بطول 10سم وتم على الفور إجراء الإسعافات الأولية.

وبإجراء فحوصات إشعاعية اتضح وجود جسم غريب مدفون بالأنسجة، وممتد من فروة الرأس حتى أسفل القوس الوجيني الأيمن مع انعدام الحركة من الفك السفلي وأدخل الشاب إلى غرفة العمليات، وقام فريق جراحي مكون من أطباء جراحة ووجه وفكين بالعمل على استخراج الجسم الغريب الذي اتضح أنه عبارة قطعة نصف سكين طولها 7سم وتمت العملية دون أي مضاعفات تؤثر على صحة الشاب.