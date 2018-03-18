استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع: بوتين رئيسًا للمرة الرابعة بـ73,9%

المواطن- متابعة

أكدت استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنسبة 73,9% من الأصوات.

وبحسب معطيات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، فإن متوسط إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في روسيا بلغ 35% فيما انتهى التصويت الساعة الـ 8 مساء حسب التوقيت المحلى في الأقاليم الروسية.

وأدلى الرئيس بوتين اليوم الأحد بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو، حيث وصل إلى مركز الاقتراع رقم 2151 في أكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وتوجه إلى مندوبي لجنه الانتخابات وأبرز بطاقة الهوية ليخلو في غرفه الاقتراع ويدلي بصوته.

وقال بوتين للصحفيين بعد التصويت، ردًا عن سؤال حول نسبة الأصوات التي يحتاجها للفوز في الانتخابات، قال: ” أي شيء.. يعطيني الحق في أن أشغل منصب الرئيس”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان واجه صعوبة في اختيار مرشح أو تصويته لنفسه، قال بوتين: ” لمَ عليّ أن أواجه صعوبة؟ على العكس.. الرئيس متأكد من صواب البرنامج الانتخابي الذي اقترحه على البلاد”.







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