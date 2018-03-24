استعدادًا لكأس العالم.. السعودية وأوكرانيا يتعادلان وديًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 بتعادل الفريقين إيجابيًا.

ولم تظهر خطورة المنتخبين مع بداية مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية، حيث حاول لاعبو الأخضر فرض طريقة لعبهم خلال الشوط الأول عن طريق التمرير القصير والصعود إلى الأمام بالكرة، وتميز لاعبو المنتخب الأوكراني بالسرعة.

وافتتح المنتخب الأوكراني التسجيل في مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية في الدقيقة 32، إلا أن الأخضر نجح في إدراك التعادل سريعًا عن طريق النجم المتألق فهد المولد في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأجرى المدير الفني للأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، التغيير الأول في الدقيقة 61 بخروج يحيى الشهري ونزول حسين المقهوي بدلًا منه، وأخرج فهد المولد بعد ذلك ودفع بالنجم محمد الكويكبي، قبل أن يدخل عبد الفتاح عسيري بدلًا من الجاسم.

وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات الشوط الثاني من مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية، قبل أن يتألق ياسر المسيليم ويُنقذ كرة خطيرة في الدقيقة 84، وواصل تقديم مستوى مميز وأنقذ أكثر من هجمة للمنتخب الأوكراني.

وأُقيمت مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أخرى أمام نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، ويأمل المدرب الأرجنتيني تحقيق نتائج إيجابية خلال اللقاءات الودية؛ لتحفيز اللاعبين قبل المونديال.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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