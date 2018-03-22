الأبيض الإماراتي يخسر من سلوفاكيا وديًّا

المواطن – متابعة

خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره السلوفاكي بهدف مقابل هدفين في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية لكرة القدم، والمقامة في بانكوك.

وتأهل منتخب سلوفاكيا في النهائي للقاء الفائز من مباراة تايلاند والجابون، بينما ينتظر منتخب الإمارات، الخاسر منهما لمواجهته على المركز الثالث يوم 25 من الشهر ذاته.

وسجل المنتخب السلوفاكي هدفيه في نهاية الشوط الأول، عن طريق ألبرت روسناك في الدقيقة 42، وميشيل دوريس في الدقيقة45.

ولم يتمكن لاعبو الإماراتي في تقليص النتيجة، حيث أهدر أحمد خليل أكثر من فرصة للتسجيل، قبل أن ينجح خليل في استغلال فرصة وترجمها لهدف في الدقيقة 73.

وفشلت جميع محاولات الإمارات في إدراك التعادل، لينتزع منتخب سلوفاكيا بطاقة التأهل للنهائي.

ويستعد المنتخب الإماراتي لنهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها البلاد مطلع عام 2019.







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