الأحوال الجوية تعلق الدراسة بالمملكة وتغلق موانئ مصر

المواطن - الرياض

تسببت الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها مصر والعديد من مناطق الشرق الأوسط في إغلاق موانئ الإسكندرية والدخيلة.

وفي التفاصيل قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي بسبب الأحوال الجوية المتقلبة، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأوضحت الهيئة إنه تقرر إغلاق “البوغازين” حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأكدت الهيئة انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من الإغلاق بسبب الأحوال الجوية ، فيما تتعرض الإسكندرية – حاليا – إلى عواصف تستمر 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.

يأتي ذلك فيما تشهد أيضاً دول الخليج ومنها المملكة موجةً من الأحوال الجوية المتقلبة تسببت في تدني الرؤية على العديد من المناطق، وتعليق الدراسة في مناطق أخرى.

وبالأمس أعلن العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، حيث إعلان تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية، ومهد الذهب وتقنية الجوف.

كما أعلنت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية وحفاظاً على الطلاب والمعلمين والمعلمات، كذلك انضمت حائل لركب تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة.







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