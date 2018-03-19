الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا بمحافظة قلوة

تبدأ الأحوال المدنية باستقبال المواطنات في مكتبها الجديد بمحافظة قلوة في منطقة الباحة ابتداءً من غد (الثلاثاء)، والذي يقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها عبر حجز موعد إلكتروني.

الجدير ذكره أن الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع بافتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة لخدمة كافة المواطنات، إذ بلغ عدد المكاتب النسائية 77 مكتبًا في كافة مناطق المملكة وستفتتح العديد من المكاتب تباعًا خلال الفترة المقبلة.