الأخضر حقق هذا الإنجاز الفريد في دور المجموعات بمونديال 94

المواطن - محمد سمعه

شارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من قبل في بطولة كأس العالم في أربع مناسبات، قبل أن ينجح في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

ونجح المنتخب السعودي خلال 13 مباراة خاضها في 4 نسخ من بطولات كأس العالم في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام منتخب بلجيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأميركية.

وانتهت المباراة وقتها بفوز الأخضر بهدف دون رد سجله نجم نادي الشباب السابق سعيد العويران بعد مراوغة أكثر من 4 لاعبين من منتخب بلجيكا.

ونجح الأخضر في الفوز وقتها وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وفي مشاركته الأولى.

وكان المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله النجم فهد المولد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في المونديال الروسي أمام صاحب الأرض والضيافة منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

ويستعد منتخب السعودية يوم 23 مارس الجاري لمواجهة منتخب أوكرانيا وديًّا قبل مواجهة المنتخب البلجيكي يوم 27 من الشهر ذاته وديًّا أيضًا.

كما سيخوض الأخضر مباريات ودية مع منتخبات بيرو وإيطاليا وألمانيا.







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