الأخضر للشباب يحول تأخره أمام تايلاند إلى فوز

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي للشباب في تحويل تأخره بهدف أمام نظيره التايلاندي، ضمن منافسات بطولة دبي الدولية الودية تحت 19 عامًا، إلى فوز بهدفين.

بدأ الأخضر للشباب المباراة بشكل ضاغط وسيطر على أحداث الشوط الأول، إلا أن المنتخب التايلاندي نجح في تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه إيكانيت بانيا.

وساهم الهدف الذي سجله المنتخب التايلاندي في تحفيز لاعبي الأخضر للشباب، ونجح فرج الغشيان في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول من بطولة دبي الدولية الودية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

واستمر المنتخب السعودي للشباب في الضغط على نظيره التايلاندي خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت على ملعب ذياب عوانة في دبي، ونجح نجم الأخضر حسين العيسى في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 60.

ويُشارك المنتخب السعودي للشباب في بطولة دبي الدولية الودية مع منتخبات الإمارات، وتايلاند، وأرمينيا.







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