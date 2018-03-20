الأخضر يبحث عن أول هدف في بلاد الأندلس

المواطن- الرياض

يبحث المنتخب السعودي عن أول هدف له على الأراضي الإسبانية، وذلك عندما يواجه منتخبي أوكرانيا وبلجيكا وديًّا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

ولم يتمكن الأخضر خلال مبارياته الثلاثة السابقة التي خاضها على الأراضي الإسبانية من تسجيل هدف واحد على الأقل، حيث كانت الهزائم من نصيبه دون تسجيل أي هدف.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة من إسبانيا على ملعب الأخيرة بخماسية نظيفة، على ملعب باسارون.

وبعدها واجه المنتخب السعودي نظيره مولدوفا وخسر برباعية نظيفة على ملعب شابين.

وأخيرًا تلقى المنتخب السعودي هزيمة من جورجيا بهدفين دون رد في بلدية خيريز القابعة بمقاطعة قادش.

وتنتظر الجماهير محاولة لاعبي الأخضر في إنهاء العقدة وتسجيل الهدف الأول في أراضي الأندلس.







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