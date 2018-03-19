الأخضر يبحث عن الانتصار الودي الثامن أمام المدرسة الأوروبية

المواطن- عبدالناصر سيد

خاض المنتخب السعودي العديد من المباريات الودية على مدار تاريخه مع مختلف المدارس الكروية الآسيوية والأوروبية والإفريقية والأميركية الشمالية والجنوبية.

ونظرًا لأن المنتخب السعودي مقبل على مواجهة مدرستين أوروبيتين أمام أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام أمام بلجيكا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال بجانب منتخبات روسيا المستضيفة، وأورجواي، ومصر.

وخاض الأخضر 49 مباراة ودية مع منتخبات القارة الأوروبية بشكل خاص، والتي كانت بمثابة بروفات قوية له قبل خوض أي بطولة رسمية.

فعلى مدار المباريات الودية التي خاضها الأخضر، فقد حقق لاعبو السعودية الفوز في سبع مواجهات فقط من إجمالي المباريات الودية التي خاضها.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق فوزه الثامن وديًا على أحد المنتخبين اللذين ينتميان إلى المدرسة الأوروبية وهما أوكرانيا وبلجيكا.

وتلقى الأخضر الهزيمة في 26 مباراة من منتخبات القارة العجوز، في حين تعادل في 16 مباراة ودية فقط.

وكانت أولى المباريات الودية للمنتخب السعودي أمام منتخب أوروبي عام 1979 بمواجهة المنتخب التركي والذي خسر منه وقتها بهدف مقابل هدفين.

أما آخر مباراة ودية أمام منتخب أوروبي فكانت في عام 2017 عندما خسر من بلغاريا بهدف نظيف.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الأخضر في تاريخ مبارياته الودية من الماتادور الإسباني بخماسية نظيفة عام 2012.

وتنتظر الجماهير السعودية بفارغ الصبر تحقيق منتخب بلادها الانتصار الثامن على فريق أوروبي، فهل سيتحقق ذلك؟







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