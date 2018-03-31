الأخضر يتمنى تحقيق هذا الأمر عند مواجهة إيطاليا

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي نظيره الإيطالي في شهر مايو المقبل، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم صيف العام الحالي في روسيا.

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب بلجيكا في آخر مباراة ودية له يوم الثلاثاء الماضي برباعية دون رد، في مباراة كانت أقيمت في مدينة بروكسل البلجيكية.

ويسعى الأخضر للفوز على المنتخب الإيطالي رغم صعوبة المهمة، وذلك من أجل طمأنة الجماهير السعودية قبل مواجهة بيرو وألمانيا وقبل السفر إلى روسيا.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الروسي في افتتاح مونديال 2018 يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة ستُقام على ملعب مدينة لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

وكان الأخضر نجح في التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد.

وساهم المدرب الهولندي بير فان مارفيك في تأهل المنتخب السعودي إلى المونديال بعد غياب دام 12 عامًا منذ تواجد الأخضر في مونديال 2006، والذي أقيم في ألمانيا حيث ودع الأخضر من الدور الأول.

سيكون أمام المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تحدٍّ كبير خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز الأخضر بشكل جيد واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب السعودية في المونديال الروسي.

وكان بيتزي جاء لتدريب الأخضر في شهر نوفمبر الماضي خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا والذي رحل بسبب سوء أداء نتائج الأخضر.







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